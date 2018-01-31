В России остро стоит проблема демографии. И с точки зрения сохранения российской государственности, и с точки зрения наших национальных традиций. Так, по прогнозам Минтруда, к 2032 году число женщин детородного возраста сократится на 28–30%. Более того, негативно на рождаемость могут повлиять и глобальные тренды XXI века — урбанизация, феминизация и ряд других факторов социально-культурного характера. И хотя по этому поводу не стоит бить в барабаны и объявлять священную войну «враждебным» западным ценностям, государство и общество обязаны уже сейчас начать «стелить соломку».

Для начала хочется порадовать наших сограждан. Именно в России живет сейчас самая многодетная семья в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. В семье Шишкиных из Воронежской области 20 родных детей (9 сыновей и 11 дочерей). Однако личный энтузиазм отдельных семей вряд ли позволит кардинально решить демографическую проблему во всей стране. Нужен системный подход.

Его контуры уже были обозначены президентом. В ноябре минувшего года глава государства предложил пакет серьезных мер для преодоления демографического кризиса. Особенно значимыми могут стать введение ежемесячных выплат на рождение первенца, продление программы материнского капитала и расширение его возможностей, развитие сети детских яслей. Меры вполне конкретные, действенные, финансово просчитанные. Причем, как показывает опыт предыдущих лет, глава государства никогда не бросает слов на ветер и никогда не делает голословных, «предвыборных» обещаний в духе «популистских 90-х». Так что в этом плане российское общество может быть спокойно — указанные меры будут реализованы в полном объеме.

Однако рациональные, «прямые» инициативы президента России, на мой взгляд, вполне могут быть дополнены рядом «косвенных», сопутствующих мер, также способствующих профилактике демографического кризиса.

Во-первых, это профилактика абортов. Понятно, что запрет абортов — вещь в современном обществе практически немыслимая. Однако ничто не мешает государству и обществу поддерживать (грантами, административным ресурсом, нематериальным поощрением) волонтерские организации, работающие с беременными женщинами (в том числе с так называемой нежелательной беременностью) и матерями-одиночками. Их дружеская опека и посильная помощь вполне могут оказаться решающими в плане выбора в пользу ребенка. И по возможности государству стоит заботиться о матерях-одиночках. Причем такая помощь опять же может быть как финансовой, так и нематериальной (льготы при поступлении на заочные отделения вузов, содействие в поиске достойной работы, приоритетное зачисление ребенка в ясли и пр.).

Во-вторых, в условиях бешеного ритма жизни «дорогостоящих» мегаполисов рожать даже второго ребенка ныне большая роскошь. Соответственно, необходимо прилагать усилия по деурбанизации российской жизни. Это, конечно, не означает принудительного выселения горожан «на природу». Просто нужно делать пригодной для жизни и всестороннего развития так называемую провинциальную Россию, причем не только региональные столицы, но и малые города. Именно они дают обычно высокую рождаемость. По этой же причине стоит поощрять внегородское коттеджное строительство.

И наконец, подъем рождаемости должен стимулироваться и сопровождаться продуманной и тонкой информационной и творческой кампанией. Думаю, что красивые и раскрученные ток-шоу с многодетными семьями вызвали бы живой интерес аудитории от 25 до 35, а запуск в прокат фильмов, сопоставимых с картиной «Однажды двадцать лет спустя...», привел бы к рекордным кассовым сборам.

Автор — декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

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