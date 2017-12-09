Как известно, в проблемах коррупции, как и в проблемах футбола, разбираются все. Коррупция, как и футбол, вызывает горячие споры, нездоровый ажиотаж, нередко доводит до рукопашной между полемистами. И, конечно, все осуждают и бичуют.

Однако примечательны, прежде всего, два факта. Во-первых, чаще всего самыми беспощадными критиками коррупции, злоупотреблений и излишеств чиновников являются либо активисты, на которых подобных грехов немало (привет от «Кировлеса»), либо рядовые граждане, не чуждые коррупционным сделкам (например, дающие «на лапу» гаишнику, а потом возмущающиеся произволом). Как говорится, «не лучше ль на себя, кума, оборотиться...».

Во-вторых, в отличие от развитых западных стран, где коррупция имеет многолетнюю выдержку и где найдены красивые и практически легальные схемы ухода от ответственности, в России подобного опыта не сложилось. Наш наивный и непродвинутый чиновник чаще всего просто требует чемоданчик с «зеленью», в отличие от американского, который просит перечислить миллион-другой в «Фонд голодающих детей Африки» где-нибудь на Каймановых островах. И никакой тебе коррупции. Поэтому в рейтингах Transparency International, находящейся на коште у западных элит, Европа и США окрашены в благополучные голубой и синий цвета, а Россия пребывает в багровых тонах, уступая по брутальности разве что Сомали с ее пиратами. Ну, как говорится, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Деньги западных спонсоров надо отрабатывать, не отставать же от МОК.

Ангажированность подобных «публичных докладов» в полной мере выявляется при обращении к действительно независимым исследованиям крупных зарубежных корпораций. Здесь нет трескучих фраз о «демократии» и апелляции к правам и свободам человека, но есть конкретные факты и выкладки. В этом плане примечательным является фундаментальное исследование 2016 года, проведенное Ernst&Young — одной из четырех крупнейших аудиторских компаний мира. К вящему удивлению наших записных «борцов с коррупцией», выясняется, что Россия по степени коррумпированности не «братается» с КНДР или Зимбабве, а находится лишь в середке списка (причем в этот список вошли только развитые страны), деля места с Польшей и, страшно подумать, с США.

Более того, вопреки распространенным мифам нужно признать, что за последние лет 15 наше государство сильно продвинулось в борьбе с коррупцией, особенно на низовом уровне (а именно этот уровень является самым болезненным для большинства наших сограждан). Так, «кабинетное право» было серьезно подорвано системой одного окна, продажа мест в вузы под видом репетиторства — введением ЕГЭ (при всех их содержательных минусах), откуп от военкоматов — введением годовой срочной службы и кардинальным улучшением армейских бытовых условий. Кстати, не так давно произошел вопиющий случай «коррупции наоборот» — родители призывника занесли взятку сотруднику военкомата, чтобы их сына... взяли в ряды ВС РФ. Да и чиновники среднего и высшего звена также стали более аккуратны, поскольку имеют весьма высокий статус и солидные официальные зарплаты и не хотят ими рисковать. В докладе E&Y прямо говорится: «Россия продолжает развивать и расширять сферу своего антикоррупционного законодательства, увеличивая число государственных чиновников, которым теперь необходимо раскрывать свои личные доходы и точки потенциального конфликта интересов».

Конечно, в современном развитом государстве, где крутятся огромные деньги, крайне сложно удержаться от соблазнов использования служебного положения в личных целях. Как следует из многочисленных уголовных дел, возбужденных в последние годы, этим грешат и чиновники, и носители погон, и театральные деятели, и многие другие категории россиян. Однако в борьбе с коррупцией необходимо соблюдать золотую середину. Представляю, какой истошный крик раздался бы в нашей либерально-оппозиционной тусовке, которая является главным критиком «коррупции во власти», если бы мы взяли на вооружение китайский опыт — расстреливать любителей легкой наживы и выставлять их родственникам счет за использованный патрон. Руководство России тут же бы обвинили в негуманности и возврате к репрессивно-тоталитарной системе.

Но эта же золотая середина предполагает и необходимость строго взыскивать с проштрафившихся коррупционеров. И я очень надеюсь, что такая политика продолжится впредь, заставляя беспокойно ворочаться по ночам любителей полакомится «барашком в бумажке» и «колбаской в сумке».

Автор — декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

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