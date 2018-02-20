В российском профессиональном сообществе вновь назревает острая полемика. Недавно, к примеру, замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова на совещании в Новосибирске с возмущением отметила, что самое большое количество студентов в России по внебюджетному набору в вузы продолжает набираться на специальности «экономика» и «юриспруденция», что «размывает рынок труда».

Действительно, востребованность данных направлений практически не меняется с начала 1990-х годов. В условиях дефицита кадров для строительства рыночно-демократической России экономистов, юристов и «манагеров» тогда стали набирать все кому не лень, включая бывшие ПТУ, прикрывшиеся красивым западным словом «колледжи». Что же касается негосударственных вузов, которые расплодились в то время в неимоверном количестве, то они вообще вели себя по-пиратски, заманивая абитуриентов на коммерческие направления откровенным демпингом. Более того, в 1990-е — начале 2000-х годов появились «профильные» вузы с завлекательными «комплексными» названиями, типа «финансово-юридическо-управленческая академия».

Мотивация абитуриентов и их родителей тогда (как, впрочем, и сейчас) также была понятна. «Топовые» экономисты, менеджеры и юристы в условиях рынка получали и получают зарплаты, не сопоставимые с жалованием рядового российского гражданина. И хотя шансы выпускника юрфака какого-нибудь мясо-молочного колледжа города N достичь статуса главы правового департамента «Газпрома» являлись практически нулевыми, магия красивой жизни тех, кто добился успеха, срабатывала: а вдруг…

В итоге уже в начале 2000-х стало ощущаться перепроизводство выпускников-«лузеров», которые не были готовы к эффективной деятельности по специальности. Они либо пополнили унылые списки соискателей работы на биржах труда, либо переквалифицировались в офисный планктон, который расплодился в «тучные нулевые» на волне зашкаливающих цен на нефть. Потом весь этот кадровый «балласт» будет выброшен за борт после начала глобального кризиса и станет дополнительной социальной нагрузкой для государства, не говоря уже о том, что обладатели невостребованных корочек стали «массовкой» различного рода «болотных» протестов.

Конечно, Министерство образования и науки пыталось исправить эту нездоровую ситуацию. В частности, оно предприняло небезуспешные усилия по ликвидации «лавочек», фактически торговавших дипломами государственного образца, провело жесткие проверки качества образования по наиболее востребованным направлениям, поджало вузы по числу бюджетных мест на экономику, менеджмент и юриспруденцию. Тем не менее сбалансировать рынок труда по данным направлениям пока так и не удалось в силу субъективных и объективных причин.

Что же касается вузов, культивирующих «великолепную тройку», то у них есть свои соображения и своя мотивация.

Во-первых, в России действительно немало очень сильных вузов, готовящих высококвалифицированные кадры. Так, среди работодателей особым авторитетом пользуются юристы МГУ, СПбГУ, МГЮА, экономисты ВШЭ, Финансового университета, РЭУ, управленцы МГУ, РАНХиГС, МГИМО и многих других уважаемых образовательных учреждений. Вполне естественно, что они стремятся к максимальному расширению своего ареала влияния и не склонны ни к каким самоограничениям.

Во-вторых, в условиях непростой социально-экономической ситуации, вызванной рецессией и «войной санкций», наверное, не совсем правильно упрекать вузы за стремление привлечь дополнительную копеечку и поддержать собственное материальное благополучие.

В-третьих, как бы то ни было, но именно реалии XXI века обеспечивают высокую конъюнктурность экономики, юриспруденции и менеджмента. Это видно на примере развитых стран мира, где также высока их востребованность.

Таким образом, в споре между Рособрнадзором и вузами приходится вспоминать притчу о Соломоне: и ты прав, и ты тоже прав. Как же найти компромисс?

На мой взгляд, возможны два (не исключающих друг друга) варианта.

Первый предполагает введение госзаказа для вузов на подготовку бакалавров и магистров по тому или иному направлению и/или профилю. Тем самым сверху, с одной стороны, четко обозначат потребности страны в кадрах, а с другой — дадут ориентир востребованности поступающим.

Второй вариант — по линии Минобрнауки поощрять те вузы, которые выпускают не просто «общих» экономистов, юристов, менеджеров, а проводят самостоятельные целевые исследования рыночной конъюнктуры, затачивая своих выпускников под наиболее перспективные и нужные стране сферы деятельности. Так, например, развитие технологий (особенно IT-технологий) стимулирует поиск «синтетических» профилей вроде финтеха (финансы плюс технологии и инновации).

Автор — декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

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