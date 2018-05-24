Штормовой ветер повредил крыши и снес деревья в Тюмени

Жители Тюмени сообщают о негативных последствиях непогоды. Ветер повредил крыши, обрушил деревья и снес остановку общественного транспорта.

Гроза с порывами ветра до 28 м/с началась днем 24 мая. Местами в Тюмени выпал град. МЧС просило горожан проявить осторожность при неблагоприятных погодных условиях. Местные жители уже сообщают о первых негативных последствиях шторма.

По словам тюменцев, в Солнечном проезде крыша упала из-за порыва ветра на детскую площадку, никто не пострадал. О поваленных деревьях сообщают жители нескольких улиц — так, на улице Ватутина упавший ствол оборвал линию электропередач. А рядом с селом Яр ветер бросил конструкцию остановки общественного транспорта на автомобиль, пишет портал «Наш город».

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что 39 жителей Тюмени пострадали из-за сильного ветра. Пациенты жаловались на инородные тела в глазах.