Десятки человек пострадали из-за урагана в Тюмени

После урагана в Тюмени в Областную клиническую больницу № 2 обратились 39 пострадавших из-за сильного ветра, в общей сложности травмпункт принял 174 человека. Многие пациенты жаловались на инородные тела в глазах.

Также 20 мая девочка получила ушиб головного мозга в результате падения с трехметровой высоты, пишет портал «Наш город». Еще одна женщина во время урагана она находилась в своей машине, на которую обрушились кирпичи.

В воскресенье в некоторых районах города скорость ветра составляла 26 м/с.