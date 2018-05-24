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Почти 50 светофоров оказались неисправными после урагана в Омске

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Специалисты ликвидируют последствия урагана, который бушевал 23 мая в Омске. В первую очередь восстанавливается работа светофоров.

Как рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец, всего было принято 46 заявок по неисправности светофорных объектов. Помимо этого, ураган повредил 18 дорожных знаков. Работы по ремонту и восстановлению проводятся оперативно, сообщает РИА «Омск-информ».

На данный момент службы восстановили 55 технических средств организации дорожного движения. Специалисты предприятия «Транссигнал» отмечают, что в первую очередь были выполнены работы по восстановлению светоблоков и светофорных колонок.

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