Ураган и дожди с градом ожидаются в Челябинской области

Синоптики предупреждают жителей Урала об ухудшении погоды. В Челябинской области ожидается ураган с грозой, ливнями и градом.

Предупреждение распространяет региональное МЧС. По данным ведомства, вечером 24 мая ветер усилится до 25 м/с. В отдельных районах выпадут осадки. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 25 мая, сообщает ИА «Ура.ру».

Жителям региона рекомендовано по возможности не покидать здания. Если непогода все-таки застала на улице, спасатели просят не прятаться у стен домов, не укрываться от ветра на остановках общественного транспорта и не проходить возле деревьев и рекламных конструкций.

Как сообщал портал iz.ru, в Омске из-за урагана перестали работать светофоры. Неисправными оказались около 50 конструкций.