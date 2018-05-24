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Генсек ООН приветствовал лозунг ПМЭФ-2018 об экономике доверия

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его послание зачитал заместитель генсека ООН, директор Программы развития ООН Ахим Штайнер.

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Гуттериш указал, что в последние десятилетия произошел рост напряженности в сферах торговли и на геополитической арене, в результате многие страны отказываются участвовать в помощи друг другу.

В этой связи лозунг ПМЭФ о создании экономики доверия приобретает особую актуальность, считает он.

«Я приветствую фокус форума на создании экономики, построенной на основе доверия. Учитывая глобальную природу современных вызовов, доверие необходимо выстраивать на различных уровнях», — приводит ТАСС слова генсека ООН.

В свою очередь, Штейнер подчеркнул, что экономика доверия может стать основой для стабильной экономической и политической ситуации в мире и позволит обеспечить всем народам место в XXI веке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая свыше 10 тыс. участников из более чем 120 стран мира. В 2018 году главной темой мероприятия стало создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

ПМЭФ-2018 завершится 26 мая. 

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