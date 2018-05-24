Порошенко и Эрдоган обсудили свободную торговлю между странами

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил создание зоны свободной торговли между двумя государствами.

«С президентом Турции Тайипом Эрдоганом по телефону обсудили ускорение переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — написал Порошенко в Twitter.

По его словам, в ходе разговора были также затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Последняя встреча двух лидеров проходила в октябре прошлого года в Киеве. Одним из примечательных моментов тех переговоров стало заявление Эрдогана о том, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Порошенко в ответ предложил Эрдогану присоединиться к так называемой группе «друзей деоккупации Крыма».

Комментируя заявление Эрдогана, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что турецкий лидер просто хотел «сделать приятное» украинскому коллеге, а по сути его позиция не влияет на статус полуострова.