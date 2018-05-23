СМИ узнали о взятке в $400 тыс. адвокату Трампа за визит Порошенко

Американскому адвокату Майклу Коэну, представляющему интересы президента США Дональда Трампа, тайно заплатили не менее $400 тыс. за организацию встречи американского лидера с президентом Украины Петром Порошенко в июне 2017 года. Об этом пишет сайт британской вещательной корпорации Би-би-си со ссылкой на источники в Киеве.

Один из представителей администрации украинского лидера сообщил корпорации, что Порошенко был необходим какой-то контакт с Трампом, который можно запечатлеть на фото и представить как «переговоры». Встреча представителей двух стран состоялась 20 июня в США, и после этого Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило расследование в отношении экс-главы штаба республиканца Пола Манафорта, отмечается в статье. Сам Порошенко заявлял, что после этой встречи Украина получила «фантастическую» поддержку США.

Как выяснили журналисты, украинский депутат связался с еврейской благотворительной организацией в штате Нью-Йорк и через нее вышел на Майкла Коэна. При этом другой источник корпорации в Киеве отметил, что украинская сторона заплатила за эту встречу $600 тыс.

В январе 2018 года американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп не стал проводить встречу с Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе из-за нехватки времени.

Пол Манафорт обвиняется США в нарушении закона об иноагентах при лоббировании интересов Украины, уклонении от налогов и «отмывании» по меньшей мере $30 млн.