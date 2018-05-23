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Джима Керри и Ди Каприо пригласили сыграть в хоккей на Северном полюсе

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Фото: TASS/Zuma/Matteo Chinellato
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Известным голливудским актерам Джиму Керри и Леонардо Ди Каприо предложили принять участие в товарищеском хоккейном матче на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов отметил, что в матче сыграют многие великие хоккеисты. Сейчас же планируется пригласить на встречу известных людей.

Фетисов подчеркнул, что Джим Керри с интересом воспринял это предложение. В свою очередь, Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, однако уже начал заниматься этим вопросом и будет готов к матчу, сообщает агентство «Р-Спорт».

23 мая Вячеслава Фетисова назначили послом доброй воли ЮНЕП по Арктике и Антарктике. В частности, ему поручено организовать товарищеский международный матч недалеко от Северного полюса. Встреча запланирована на весну 2019 года.

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