Джима Керри и Ди Каприо пригласили сыграть в хоккей на Северном полюсе

Известным голливудским актерам Джиму Керри и Леонардо Ди Каприо предложили принять участие в товарищеском хоккейном матче на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов отметил, что в матче сыграют многие великие хоккеисты. Сейчас же планируется пригласить на встречу известных людей.

Фетисов подчеркнул, что Джим Керри с интересом воспринял это предложение. В свою очередь, Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, однако уже начал заниматься этим вопросом и будет готов к матчу, сообщает агентство «Р-Спорт».

23 мая Вячеслава Фетисова назначили послом доброй воли ЮНЕП по Арктике и Антарктике. В частности, ему поручено организовать товарищеский международный матч недалеко от Северного полюса. Встреча запланирована на весну 2019 года.