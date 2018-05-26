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Путешествие в «Коме»

В Москве завершились съемки финального блока фантастической картины с Риналем Мухаметовым в главной роли
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Фото: Кинокомпания Большое Кино
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В Москве завершились съемки фильма «Кома». Фантастическая лента, главные роли в которой исполнят Риналь Мухаметов, Милош Бикович, Любовь Аксенова, Константин Лавроненко и Антон Пампушный, выйдет на широкий экран в начале 2019 года. Корреспондент «Известий» побывала на съемочной площадке и узнала, что готовят для любителей фантастики создатели картины. 

Сюжет закручен вокруг загадочной автокатастрофы, в которую попал молодой столичный архитектор — герой Риналя Мухаметова. Парню удалось выжить, однако, очнувшись в больнице, он понимает, что окружающий его мир с трудом напоминает настоящий. 

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Режиссером фильма стал дебютант Никита Аргунов. Однако для российской киноиндустрии его имя не ново — в копилке Аргунова работа над компьютерной графикой и визуальными решениями фильмов «Гибель империи», «Вычислитель», «Мафия. Игра на выживание» и «Защитники». Ставку в своей первой картине режиссер тоже сделал на графику.

— 80% нашего материала — это серьезная доработка компьютерной графикой. Чтобы она выглядела на экранах реалистично, мы берем за основу живые объекты и декорации. Я, как человек, который занимается визуальными решениями, прекрасно знаю их ограничения, поэтому реальные локации всегда предпочту павильону, — рассказал «Известиям» Никита Аргунов. 

Ради реалистичности картинки создатели «Комы» нашли для съемок промышленную зону недалеко от столицы. А вот блок с экшн-сценами отсняли в огромных павильонах, чтобы каскадеры смогли серьезно проработать с актерами все трюки. 

— Все прыжки и падения я выполняю сам, — поделился с «Известиями» Риналь Мухаметов. — С удовольствием прыгаю со здания на здание, проваливаюсь в пропасти. С нами работает хорошая команда каскадеров, поэтому волноваться о собственной сохранности мне не приходится.

Чего не скажешь об экранном герое актера — перемещаясь в пространстве комы, молодой архитектор набьет себе не одну шишку.

— В фильме будет настоящий экшн! Видите, Риналь ходит весь в царапинах? Дело в том, что пространство комы, в которое попадает его герой, состоит из отдельных разрозненных воспоминаний о реальном мире. И воспоминания эти, как правило, находятся в разных плоскостях, — рассказал «Известиям» Никита Аргунов. 

По словам режиссера, чтобы попасть из одного пространства в другое, герои должны туда перепрыгнуть или перелететь, преодолев гравитацию. Учится «летать» в кадре и партнерша Риналя Мухаметова — Любовь Аксенова. Перед сценой с воздушными трюками актриса тщательно разминается. В отличие от героя Мухаметова ее экранный персонаж живет в пространстве комы далеко не первый день. 

— Моя героиня застряла в коме, — поделилась Любовь Аксенова. — В этом мире она имеет способность лечить людей, заживлять раны… Она — этакий «хилер» из компьютерных игр. Ее зовут Флай — в коме у человека появляется новое имя, попавшие туда не помнят, кем они были раньше. 

Разобраться в том, кем он был и как оказался в параллельном мире, предстоит и герою Риналя Мухаметова.

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