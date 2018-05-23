Эмери возглавит лондонский «Арсенал»

Новым главным тренером лондонского «Арсенала» станет экс-наставник ПСЖ Унаи Эмери. На этом посту он сменит Арсена Венгера, который руководил «канонирами» с 1996 года.

Испанский специалист отметил, что на нем лежит ответственность начать новую главу в жизни лондонской команды и он с нетерпением ждет «возможности подарить особенные моменты тем, кто любит «Арсенал», сообщает газета «Спорт-экспресс».

Унаи Эмери - новый главный тренер лондонского «Арсенала». Шутки про Дзюбу за 300, ваш выход! #Arsenal pic.twitter.com/yRex51YLQk — Известия Спорт (@izvestia_sport) 22 мая 2018 г.

Унаи Эмери в прошлом руководил рядом испанских клубов, московским «Спартаком» и ПСЖ». Специалист вместе с «Севильей» стал трехкратным обладателем Кубка УЕФА. ПСЖ под его руководством завоевал семь трофеев, в том числе стал чемпионам Франции.

Арсен Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Команда вместе со специалистом стала трекратным чемпином Англии, а также семикратным обладателем Кубка Англии и семикратным обладателем Суперкубка Англии.