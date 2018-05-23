Опекуном дочери умершей от рака Дарьи Стариковой станет ее тетя

Опека над дочерью жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, скончавшейся от онкологического заболевания, оформлена на ее тетю. Об этом сообщил глава администрации города Николай Бова.

«Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тетю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдет в первый класс», — цитирует его «РИА Новости».

В пресс-службе правительства Мурманской области сообщили, что ребенок будет получать пенсию по потере кормильца.

«Министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать до величины прожиточного минимума — до 12,5 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе.

Дарья Старикова обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 15 июня 2017 года. Она рассказала, что из-за плохого медицинского обслуживания в Апатитах ее ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза, а правильный диагноз — рак четвертой стадии — был поставлен слишком поздно. В отношении ответственных лиц было заведено уголовное дело о халатности.

Женщину доставили в Москву и провели несколько курсов химиотерапии. О смерти Стариковой стало известно 22 мая.