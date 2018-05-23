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Пожаловавшуюся Путину жительницу Апатитов похоронят в родном городе

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Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
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Жительница Апатитов Дарья Старикова, пожаловавшаяся президенту России Владимиру Путину на недоступность медуслуг во время «прямой линии» в 2017 году, будет похоронена в родном городе. Девушка скончалась от рака в понедельник, 21 мая.

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«Она будет похоронена в городе Апатиты. Точную дату я не знаю, но мы этим занимаемся и сделаем всё очень достойно», — рассказал глава городской администрации Николай Бова, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что девушка скончалась в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена. 

Бова также добавил, что семье окажут всю необходимую материальную помощь.

О дате смерти девушки ранее сообщила порталу iz.ru администратор группы «ВКонтакте», посвященной Дарье Стариковой, Анна Тихоход.

Старикова обратилась к Путину в ходе «прямой линии» 15 июня 2017 года. Она рассказала, что из-за плохого медицинского обслуживания города Апатиты ее ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза, а правильный диагноз — рак четвертой стадии — был поставлен слишком поздно. В отношении ответственных лиц было заведено уголовное дело о халатности. 

Девушке провели несколько курсов химиотерапии. Сама она ранее заявляла, что чувствует себя лучше.

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