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Ребенок погиб при обвале грунта в овраге в Дагестане

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Спасатели Дербентского района Республики Дагестан обнаружили под завалами земли тело 11-летнего мальчика. Ребенка засыпало при осыпи оврага.

По данным экстренных служб, двое детей играли на краю оврага между Дагестанскими Огнями и Зидьяном, когда произошел обвал земляного склона. Оба ребенка оказались под завалом земли. Одного мальчика живым нашли местные жители, они вытащили пострадавшего и оказали ему помощь. Поиском второго мальчика занялись спасатели.

Во время поисковой операции произошел второй обвал, в результате которого пострадал 45-летний мужчина. Его доставили в больницу с травмами средней тяжести. Поздно вечером 22 мая спасателям удалось найти тело 11-летнего мальчика, сообщает NewsTracker.

Ранее портал iz.ru сообщал о несчастном случае в Братске. 10-летний школьник пытался сделать фотографию на территории заброшенного предприятия, но провалился в шахту и упал с большой высоты.

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