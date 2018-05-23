Думский комитет по делам семьи отказался приравнять сожительство к браку

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект, приравнивающий сожительство к браку. Об этом сообщает «Интерфакс».

В марте документ также не нашел поддержки в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

Первый замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева еще в январе заявляла, что законопроект «противоречит концепции государственной семейной политики».

«Традиционные семейные ценности провозглашены этой концепцией, ценность брака понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации», — подчеркнула она.

Проект закона, предлагающий приравнять «фактические брачные отношения» к официальному браку, был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в январе. Согласно пояснительной записке к документу, признаками фактических брачных отношений являются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет или ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (детей).