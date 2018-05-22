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Ученые заявили о серьезной опасности ночного бодрствования

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Фото: Global Look Press/imagebroker/kati
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Специалисты из Университета Колорадо в Боулдерe пришли к выводу, что даже несколько ночей без сна наносят непоправимый вред здоровью человека.

Об этом говорят результаты эксперимента, в котором приняли участие здоровые мужчины моложе 30 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS, передает «РИА Новости».

Результаты анализов крови показали, что смена распорядка дня приводит к деформациям в 129 соединениях. Также в организме активизируется белок глюкагон, который вынуждает печень отправлять в кровь больше сахара. По словам ученых, это объясняет то, что работники ночных смен чаще остальных страдают от диабета.

В 2016 году ученые из канадского Квебекского университета установили, что у людей, работающих в ночные смены, значительно возрастает вероятность развития рака. Они пришли к выводу, что у мужчин, работающих ночью, шансы развития рака предстательной железы повышаются втрое.

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