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СМИ раскрыли секрет загадочных твитов Трампа

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Незаконченные мысли, чужие имена, несуществующие слова — секрет загадочных твитов Дональда Трампа раскрыт. Оказывается, посты в соцсети президента США не всегда принадлежат ему. На Трампа работает целая армия твит-райтеров. Редакторы пишут несколько вариантов текста и специально делают ошибки.

Иногда сотрудники Трампа слишком стараются. 19 мая в одном из твитов неверно написали имя жены президента. Меланья превратилась в Мелани. В другом посте — премьер испанской монархии стал президентом. А в самом знаменитом твите Трампа вообще непонятно, что написано — значение слова сovfefe так и осталось загадкой. 

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