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СМИ узнали о пренебрежении Трампом правилами безопасности

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Valentin Wolf
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Президент США Дональд Трамп пренебрегает правилами безопасности при использовании гаджетов, выяснили журналисты газеты Politico у двух высокопоставленных чиновников из администрации американского лидера. 

По их словам, у главы государства есть как минимум два IPhone — один для звонков, а другой с приложением Twitter, чтобы публиковать важные внешнеполитические заявления. 

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Помощники Трампа просят его ежемесячно менять смартфон с Twitter в соответствии с протоколом или хотя бы сдавать его на проверку, чему хозяин Белого дома сопротивляется, говоря, что это «слишком муторно».  

Известно, что президент не проверял свой телефон для твитов у экспертов по безопасности уже пять месяцев. При этом неясно, как часто меняется гаджет для обычных звонков.

В президентской администрации пока не комментируют эту информацию. Но журналисты уверены, что подобная безалаберность Трампа «ставит под угрозу будущее США». 

Еще в конце января 2018 года Трамп признался, что не всегда сам пишет свои твиты. По словам президента, если он сильно занят, то надиктовывает сообщения своим подчиненным.

Однако ранее в мае американские СМИ узнали, что иногда Twitter-аккаунтом американского лидера заведуют сотрудники Белого дома.

Процесс отбора написанных ими постов выглядит так: когда возникает необходимость, чтобы Трамп высказался по тому или иному поводу, его подчиненный пишет записку, где указывает три или четыре варианта твита. Затем Трамп выбирает один из них, иногда внося изменения и меняя формулировки. При этом авторы некоторых сообщений Трампа намеренно допускают ошибки, чтобы имитировать стиль американского лидера, пишут СМИ. 

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