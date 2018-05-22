Пушков назвал ошибкой отказ Болгарии от «Южного потока»

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Болгарии Румена Радева о необходимости прямых поставок газа из России через Черное море.

«Отказ Болгарии от «Южного потока» был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит «Северный поток – 2». Хороший урок для Софии», — написал Пушков в Twitter.

В 2014 году болгарское правительство отказалось от прокладки трубопровода «Южный поток» через территорию страны. Позднее Россия и Турция договорились о строительстве газопровода «Турецкий поток» аналогичной мощности. С 2019 года Болгария будет получать российский газ именно через этот газопровод.

В понедельник, 21 мая, болгарский лидер прибыл в Москву с двухдневным визитом. В интервью изданию «Коммерсант» президент страны заявил о необходимости прямых поставок российского газа через Черное море, что, по его мнению, объясняется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности Евросоюза.