Психологически большинство из нас боится онкологии. Действительно, эта страшная болезнь не выбирает между богатыми и бедными, образованными и не очень, заядлыми холостяками и счастливыми обладателями большой семьи. При выявлении онкологии на ранних стадиях современный уровень развития медицинских технологий позволяет в абсолютном большинстве случаев добиваться полного излечения. К сожалению, реальность такова, что в России только 55% всех случаев рака выявляется на I и II стадиях. Не надо думать, что онкологию упускают за Полярным кругом или где-то в глубинке. Вовсе нет. Зачастую это случается с жителями мегаполисов — преуспевающими, образованными, но очень занятыми людьми, у которых просто нет времени заняться своим здоровьем.

Не менее сложная ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Группа риска — мужчины трудоспособного возраста. Причины: стрессы, ненормированный рабочий день, перелеты, курение, алкоголь, отсутствие адекватной физической нагрузки, неправильное питание. Женщин в сходных условиях защищают эстрогены (женские половые гормоны). Ожирение, предшествующее развитию сахарного диабета II типа, — наших рук дело, в том смысле, что еду до рта мы доносим рукой. Расхожее мнение, что лишний вес — это сугубо косметическая проблема, с медицинской точки зрения несостоятельно. О вреде курения известно всем с детского сада. Однако люди курили, курят и будут курить. Это факт, а значит, риск развития рака легких и хронической обструктивной болезни легких никто не отменяет.

Все вышеперечисленные заболевания обуславливают более 70% смертности взрослых людей во всем мире, и Россия — не исключение. Можно, конечно, убеждать себя, что всё это касается кого угодно, только не меня, но…

Теперь хорошие новости. Эти же болезни достаточно легко диагностируются. Кроме того, при соблюдении рекомендаций врача и правильного — ну хотя бы относительно правильного — образа жизни они долгое время не прогрессируют и не дают фатальных осложнений.

Ежегодно (при необходимости чаще) каждый взрослый, ответственный перед своей семьей и партнерами по бизнесу, человек должен проходить комплексное обследование. Сразу оговорюсь, что указанная ежегодная медицинская диспансеризация (check up) направлена исключительно на выявление заболеваний. Это перед тем, как заболит.

С какого возраста начинать? Сразу после прочтения и начинайте. Если серьезно, то лично я к ежегодному регулярному медицинскому обследованию пришла лет в 36. Но мужчинам рекомендую раньше. После 40 лет — просто обязательно!

Далее следует совсем непраздный вопрос: где, собственно, обследоваться. Возможности разные. От бесплатных (за счет средств системы ОМС) до неоправданно дорогих зарубежных клиник. Обладатели полиса ОМС (граждане России) действительно один раз в три года имеют полное право пройти двухэтапную диспансеризацию, включающую достаточно серьезный объем обследования.

Что могу посоветовать: качество медицинских услуг не находится в линейной зависимости от их стоимости, степени комфортности и роскоши интерьера. Тем не менее в выбранной вами клинике должен быть необходимый набор оборудования и квалифицированных специалистов. Кстати, ученые степени вовсе не показатель. В подробности вдаваться не позволяет профессиональная этика, но вам нужны практикующие врачи с не менее чем пятилетним стажем. Можно совсем без регалий. Самое правильное, на мой взгляд, — обратиться за рекомендацией к заслуживающему доверия представителю медицинского сообщества (изнутри оно виднее). Сарафанное радио — хороший инструмент. По поводу рейтингов клиник на различных ресурсах… Ну вы же знаете, как это работает…

Выбор в любом случае есть. Главное, примите решение и сделайте!

Автор — доктор медицинских наук, профессор, ректор Сибирского государственного медицинского университета

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