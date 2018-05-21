Прямой эфир

В Кремле отреагировали на странное толкование подарка Путина Меркель

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин, подаривший букет цветов канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, показал пример хорошего тона.

Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На взаимовыгодной основе
Лидеры России и Германии обсудили экономическое сотрудничество и международные проблемы

«У нас абсолютно нормально — дарить женщинам цветы. И коллегам по работе, и визави по международным отношениям», — сказал Песков. По его словам, это российские традиции, на которые ориентируются в Кремле.

Меркель посетила Россию 18 мая с официальным визитом. Путин встретил ее в Сочи на крыльце резиденции «Бочаров ручей» и вручил букет из кремовых роз, фрезий и других светлых цветов.

Канцлер приняла букет и немецкая сторона не высказывала никакого недовольства подарком ни в этот момент, ни после переговоров.

В этот же день немецкий таблоид Bild опубликовал статью, в которой попытался обосновать, почему букет является оскорблением канцлера.

По мнению автора статьи, вручив цветы Меркель, Путин якобы старался подчеркнуть, что она женщина, а себя поставить в позицию сильной стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме ответили на статью об «оскорбительном» букете для Меркель
СМИ расценили букет для Меркель как «оскорбление»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017