В Кремле отреагировали на странное толкование подарка Путина Меркель

Президент России Владимир Путин, подаривший букет цветов канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, показал пример хорошего тона.

Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«У нас абсолютно нормально — дарить женщинам цветы. И коллегам по работе, и визави по международным отношениям», — сказал Песков. По его словам, это российские традиции, на которые ориентируются в Кремле.

Меркель посетила Россию 18 мая с официальным визитом. Путин встретил ее в Сочи на крыльце резиденции «Бочаров ручей» и вручил букет из кремовых роз, фрезий и других светлых цветов.

Канцлер приняла букет и немецкая сторона не высказывала никакого недовольства подарком ни в этот момент, ни после переговоров.

В этот же день немецкий таблоид Bild опубликовал статью, в которой попытался обосновать, почему букет является оскорблением канцлера.

По мнению автора статьи, вручив цветы Меркель, Путин якобы старался подчеркнуть, что она женщина, а себя поставить в позицию сильной стороны.