«ЭРА-ГЛОНАСС» найдет и поможет

АО «ГЛОНАСС», оператор государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», с 23 мая запустил для всех автовладельцев сервис помощи на дороге. Теперь водитель сможет, нажав штатную кнопку SOS, попросить подвезти канистру топлива, заменить колесо, открыть заблокированную дверь или, например, починить на месте небольшую неисправность. При этом система самостоятельно определит точное местоположение транспортного средства. С 2018 года АО «ГЛОНАСС» осталось без бюджетного финансирования. Для выхода на самоокупаемость компании необходимо внедрять дополнительные коммерческие услуги.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС», водителю достаточно нажать на кнопку SOS на устройстве «ЭРА-ГЛОНАСС» — и уже через несколько секунд оператор примет вызов, уточнит информацию о происшествии и передаст ее сервис-провайдеру для оказания оперативной помощи. Она может быть технической или юридической. Автомобилисту не придется искать в телефоне номер нужной службы и объяснять, где стоит автомобиль, что на трассе зачастую сделать затруднительно. Партнерами АО «ГЛОНАСС» стали компании, которые предоставляют значительный спектр услуг для автомобилистов на всей территории РФ. Перед тем как помочь, сотрудники этих фирм выясняют обстоятельства поломки или происшествия. По результатам такого общения устанавливается и согласовывается с клиентом стоимость услуги.

— Новый сервис позволяет максимально быстро решить проблему и продолжить движение. Мы постарались, чтобы автомобилисты чувствовали себя в дороге защищенно и уверенно, где бы они ни находились, — сообщил «Известиям» исполняющий обязанности гендиректора АО «ГЛОНАСС» Аркадий Заикин. — Услуга «Помощь на дороге» доступна для всех автовладельцев, у которых автомобили оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС», независимо от тоннажа, марки и модели транспортного средства. Это могут быть не только легковые автомобили, но и автобусы или грузовики.

В сервис «Помощь на дороге» входят такие услуги, как буксировка транспортного средства, техпомощь на месте, консультация технических специалистов, юридическая помощь по всем вопросам в части эксплуатации автомобиля, поиск охраняемой стоянки и ближайшего отеля, вызов такси к месту поломки. Также возможно предоставление помощника, который поможет доставить автомобиль до указанного места при непредвиденных обстоятельствах. С конца прошлого года такие услуги были доступны только для автомобилей марки Hyundai и Genesis.

Для автомобилистов вызов помощи с использованием кнопки SOS будет бесплатен. Свои фиксированные комиссионные АО «ГЛОНАСС» будет получать от сервисных компаний. Размер платежа не будет привязан к стоимости услуг и виду транспортного средства.

По мнению экспертов, подобная помощь на дороге будет широко востребована. При этом у системы «ЭРА-ГЛОНАСС» большой потенциал для запуска новых коммерческих сервисов.

— Везде, где есть устойчивая связь, автомобилисты будут охотно пользоваться помощью на дороге, — заявил «Известиям» автомобильный эксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. — «ЭРА-ГЛОНАСС» достаточно перспективна с точки зрения развития коммерческих сервисов. Например, может появиться услуга мониторинга автомобиля. Это будет противоугонная спутниковая система.

Как ранее писали «Известия», АО «ГЛОНАСС» с 2018 года осталось без бюджетного финансирования, что заставляет компанию активнее заботиться о самоокупаемости. Многие автопроизводители уже внедряют собственные системы коммерческих сервисов для автомобилей. Дополнительные услуги на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволят России первой реализовать в национальном масштабе подобную структуру, не зависящую от конкретного производителя машин.