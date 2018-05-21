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Суд принял решение по делу о связанных с Грудининым сельхозземлях

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Десятый арбитражный апелляционный суд 17 мая подтвердил незаконность передачи двух земельных участков ЗАО «Совхоза имени Ленина» компании «TT Девелопмент», одним из учредителей которой является директор совхоза, экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин.

Таким образом, суд оставил в силе решение арбитражного суда Московской области от 2 марта, который удовлетворил иск акционеров «Совхоза имени Ленина» Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, поданный в интересах сельхозпредприятия, следует из материалов дела.

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В своем иске Маркины просили признать недействительными учредительный договор ООО «ТТ Девелопмент» от 19 августа 2008 года и сделку по внесению совхозом в уставный капитал «ТТ Девелопмент» двух земельных участков общей стоимостью 1,095 млрд руб.

Суд установил, что совхоз внес оба участка в счет оплаты 48-процентной доли в новой компании «ТТ Девелопмент» номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.

Остальные участники общества оплатили оставшиеся 52% стоимости компании пропорционально доле каждого из них. Павел Грудинин с долей 4% внес 2,4 млн руб.

Представитель «Совхоза имени Ленина» не признал иск в суде, сообщает «РИА Новости». По его данным, общее собрание акционеров одобрило создание ООО «ТТ Девелопмент». Однако из постановления суда следует, что в повестке общего собрания в августе 2008 года не было вопросов о необходимости одобрения каких-либо сделок с заинтересованностью.

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