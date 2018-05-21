Мужчина бросил гранату в двух военнослужащих в Самарской области

В Самарской области местный житель бросил гранату в двух военнослужащих, один из которых получил легкие травмы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 18 мая в лесном массиве недалеко от расформированной воинской части в Борском районе. Отмечается, что 34-летний мужчина бросил осколочную гранату в двух военнослужащих на почве личной неприязни.

Как пишет RT, возбуждено уголовное дело по статьям о «покушении на убийство двух лиц» и «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов».

20 мая в Ивано-Франковской области сержант Вооруженных сил Украины бросил гранату в толпу людей, десять человек получили травмы.