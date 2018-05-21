Прямой эфир

Мужчина бросил гранату в двух военнослужащих в Самарской области

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области местный житель бросил гранату в двух военнослужащих, один из которых получил легкие травмы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 18 мая в лесном массиве недалеко от расформированной воинской части в Борском районе. Отмечается, что 34-летний мужчина бросил осколочную гранату в двух военнослужащих на почве личной неприязни. 

Как пишет RT, возбуждено уголовное дело по статьям о «покушении на убийство двух лиц» и «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов». 

20 мая в Ивано-Франковской области сержант Вооруженных сил Украины бросил гранату в толпу людей, десять человек получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Человек погиб в результате взрыва гранаты в жилом доме в Ставрополе
Военный прокурор Украины нащупал гранаты в сумке Савченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017