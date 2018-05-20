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Британец Йейтс одержал победу на 15-м этапе «Джиро д’Италия»

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Фото: Global Look Press/Fotoreporter Sirotti Stefano
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Британский велогонщик Саймон Йейтс, представляющий команду Mitchelton-Scott, победил на 15-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».

Спортсмен преодолел дистанцию 176 км за 4 часа 37 минут 56 секунд. Вторым к финишу пришел колумбиец Мигель Анхель (отставание 41 сек.). Третьим стал британец Крис Фрум (+1 минута 32 секунды), сообщает ТАСС.

Победа позволила Йейтсу увеличить отрыв от голландца Тома Дюмулена, идущего на втором месте в общем зачете, до 2 минут 11 секунд. Третьим идет итальянец Доменико Поццовиво (+2 минуты 28 секунд).

«Джиро д’Италия» — одна из самых престижных многодневок мира наряду с «Вуэльтой» и «Тур де Франс». Первая гонка состоялась в 1908 году.

В предыдущем этапе велогонки выиграл британец Крис Фрум.

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