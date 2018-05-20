«Чеховские медведи» стали 17-кратными чемпионами РФ по гандболу

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» стал чемпионом России, завоевав титул в 17-й раз. В финальной серии подмосковная команда одолела столичный «Спартак» со счетом 2:0.

Первая встреча, прошедшая в Москве 15 мая, завершилась со счетом 24:21 в пользу «Чеховских медведей». Во втором матче победа также осталась за подмосковным клубом — 35:29.

Таким образом, «Чеховские медведи» стали 17-кратным чемпионом России. Подмосковный клуб удерживает титул с сезона-2001/02, отмечает «РИА Новости».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter