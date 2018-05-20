Вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой дня по итогам пятого матча серии полуфинала Кубка Стэнли против «Вашингтон Кэпиталз». Об этом информирует пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 20 мая хоккеисты «Тампы» обыграли «Вашингтон» со счетом 3:2 и по итогам пятого матча стали ведущими в серии до четырех побед (3:2).

Первой звездой дня стал нападающий «Тампы» Райан Кэллахан, который оформил гол и одну передачу. Российский спортсмен отразил 28 из 30 бросков по своим воротам, за что был признан второй звездой дня. В лиге также оценили результат форварда «Тампы» Седрика Пакетта, открывшего счет матча, пишет «Спорт-Экспресс».

Следующая встреча «Тампы» и «Вашингтона» пройдет в 3:00 мск 22 мая. После проигрыша российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пообещал сравнять счет между командами.