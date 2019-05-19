История в датах: 19 мая

19 мая 1910 года Земля пересекла хвост кометы Галлея, которая возвращается к Солнцу каждые 75–76 лет. В этот день многие ожидали конца света, который, впрочем, так и не наступил. На фото: снимок кометы, сделанный 6 июня 1910 года