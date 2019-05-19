История в датах: 19 мая

19 мая 1922 года в СССР была создана первая пионерская организация. В советские годы в этот день отмечался День пионерии. На фото: горнист отряда пионерского лагеря «Зарница», 1974 год
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
19 мая 1977 родилась уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. На фото: Орейро перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля в 2016 году
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Фото: commons.wikimedia.org
19 мая 1910 года Земля пересекла хвост кометы Галлея, которая возвращается к Солнцу каждые 75–76 лет. В этот день многие ожидали конца света, который, впрочем, так и не наступил. На фото: снимок кометы, сделанный 6 июня 1910 года
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
19 мая 2008 года в небо впервые поднялся российский ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet 100. На фото: Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационного полета на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
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