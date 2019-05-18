История в датах: 18 мая

18 мая 1703 года была одержана первая русская победа на Балтике — 30 лодок под командованием Петра I в устье Невы захватили два крупных шведских корабля «Астрильд» и «Гедан». Этот день считается днем основания Балтийского флота. На фото: моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ России в 2016 году
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Фото: Getty Images/Bettmann
18 мая 1927 года родилась идея создания голливудской «Аллеи славы» — это случилось после того, как американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте. На фото: Мэрилин Монро и Джейн Расселл оставляют отпечатки рук в 1953 году
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Фото: ТАСС
18 мая 1958 года советский фильм «Летят журавли» получил «Золотую пальмовую ветвь» XI Каннского кинофестиваля. На фото: Алексей Баталов в роли Бориса и Татьяна Самойлова в роли Вероники
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Фото: Global Look Press/our-planet.berlin
18 мая 1888 года в США впервые продемонстрировали граммофонную пластинку
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