История в датах: 18 мая

18 мая 1703 года была одержана первая русская победа на Балтике — 30 лодок под командованием Петра I в устье Невы захватили два крупных шведских корабля «Астрильд» и «Гедан». Этот день считается днем основания Балтийского флота. На фото: моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ России в 2016 году