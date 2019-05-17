История в датах: 17 мая

17 мая 1970 года началась экспедиция путешественника-исследователя Тура Хейердала на папирусной лодке «Ра-2» через Атлантический океан. Через 57 дней мореплаватели достигли берегов Барбадоса, подтвердив гипотезу Хейердала о возможности древних трансокеанских контактов. На фото: «Ра-2» во время отплытия из марокканского порта Сафи
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
17 мая 1988 года на территории Московского Кремля нашли «Большой кремлевский клад», в который входило больше 300 предметов. На фото: найденные ювелирные украшения
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Фото: Getty Images/Donaldson Collection
17 мая 1929 года в Филадельфии был схвачен легендарный гангстер и глава целой сети торговцев оружием и спиртными напитками Аль Капоне — ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. На фото: Капоне в федеральной тюрьме Алькатрас в 1934 году
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Фото: commons.wikimedia.org
17 мая 1861 года в поездку из Лондона в Париж отправилась первая в мире туристическая группа, оформившая путевки в первом турбюро Томаса Кука. На фото: афиши путешествий турбюро начала XX века
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