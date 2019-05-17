История в датах: 17 мая

17 мая 1929 года в Филадельфии был схвачен легендарный гангстер и глава целой сети торговцев оружием и спиртными напитками Аль Капоне — ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. На фото: Капоне в федеральной тюрьме Алькатрас в 1934 году