Банки повысили ставки по краткосрочным депозитам

Россияне стали активно открывать вклады на короткий срок — от одного до трех месяцев. В I квартале 2018 года объем таких депозитов в рублях вырос более чем в полтора раза. При этом, по данным ЦБ, общий объем рублевых вкладов вырос всего на 0,26%, а депозиты в иностранной валюте сократились на 1,33%. На поведение граждан повлияла политика банков. Они не хотят привлекать деньги на долгий срок в ожидании снижения ключевой ставки, считают эксперты. Для потребителя — это шанс разместить деньги под относительно высокий процент, пусть и на небольшой срок.

Краткосрочные вклады стали очень популярны у россиян в начале года, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Объем депозитов в рублях на срок от одного до трех месяцев вырос на 66%, до 473,7 млрд рублей; вклады на срок до 30 дней — на 9,4%, до 61,05 млрд рублей. Более долгосрочные вложения были не так популярны и показали прирост от 2 до 4% за квартал, а депозиты на срок от трех месяцев до полугода сократились почти на 5%.

На поведение россиян повлияла политика банков, которые стараются не привлекать деньги на долгий срок при текущих ставках, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Инфляция сейчас составляет 2,4%, а ключевая ставка ЦБ — 7,25%. По мнению эксперта, соотношение не выглядит устойчивым и ставка может снизиться до 6–6,25%, иначе экономика столкнется со стагнацией и дефляцией. Поэтому банки делают упор на короткие вклады, ожидая, что стоимость привлечения денег у населения снизится, пояснил он.

По данным ЦБ, именно в сегменте краткосрочных вкладов в минувшем квартале ставка росла активнее всего. По депозитам на срок от одного до трех месяцев с начала года ставка увеличилась с 4,8 до 5%. При этом в сегменте до года ставка снизилась с 5,49 до 5,42%, в сегменте от года до трех — с 6,64 до 5,53%.

Банки не торопятся предлагать долгосрочные вклады по ставкам, существенно отличающимся от краткосрочных, чтобы в случае дальнейшего снижения ставок в экономике не потерять свою маржу, пояснил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

Финансовые организации предлагают более интересные ставки именно на короткие сроки и новым клиентам, отметила первый зампред правления Локо-банка Ирина Григорьева. Сейчас банки не готовы предлагать высокую доходность на долгие сроки, так как нет уверенности, что снижение ставок в экономике не будет продолжено, добавила она.

Перекос в пользу краткосрочных вкладов может сохраниться до конца 2018 — начала 2019 года, считает Тимур Нигматуллин. К этому времени ЦБ должен перейти к нейтральной процентной ставке на уровне 6-6,5%, ставки в экономике не будут снижаться так активно, а значит банки смогут привлекать деньги на более долгий срок, пояснил он.

Ситуация представляется выгодной как для клиента, так и для банка. По мере снижения ключевой ставки ЦБ падали проценты по депозитам. Это сделало вклады не слишком привлекательным инструментом для пассивного инвестирования. Для граждан плюс краткосрочного вклада заключается в относительно более высокой ставке. Кроме того, деньги не остаются в банке надолго — по истечении одного-трех месяцев их можно инвестировать в любой другой доступный инструмент. Нежелание банков привлекать деньги на долгий срок по невыгодным для них ставкам говорит об их финансовой устойчивости и достаточном уровне ликвидности.