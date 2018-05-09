Порошенко приписал украинцам победу над нацизмом

Президент Украины Петр Порошенко считает приоритетной роль украинских солдат в победе во Второй мировой войне. Об этом он заявил во время праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

«По моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью. Без миллионов солдат-украинцев на полях Второй мировой войны мировая война бы не закончилась, скорее всего, это бы продолжалось дольше», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Порошенко пояснил, что среди советского генералитета было около 300 украинцев по происхождению, они возглавляли почти половину из 15 фронтов.

Как подчеркнул президент, Украина в силу своего геостратегического положения стала одним из основных плацдармов мировой войны и понесла большие потери.

День Победы 9 мая по-прежнему остается государственным праздником на Украине, но перестал быть выходным днем. Все основные мероприятия на официальном уровне перенесены на 8 мая и переименовали праздник в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», чтобы вычеркнуть упоминание о Великой Отечественной войне.

На 9 мая на Украине запланировано около 1,5 тыс. мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Так, в Киеве состоится шествие «Бессмертного полка», которое Порошенко окрестил «частью гибридной войны» России.