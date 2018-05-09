Прямой эфир
Сюжет:

Порошенко приписал украинцам победу над нацизмом

0
Фото: ТАСС/Палинчак Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко считает приоритетной роль украинских солдат в победе во Второй мировой войне. Об этом он заявил во время праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая. 

«История победы нашего народа не дает покоя»
Глава Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов — о «войнах памяти» как инструменте геополитической борьбы

«По моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью. Без миллионов солдат-украинцев на полях Второй мировой войны мировая война бы не закончилась, скорее всего, это бы продолжалось дольше», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Порошенко пояснил, что среди советского генералитета было около 300 украинцев по происхождению, они возглавляли почти половину из 15 фронтов. 

Как подчеркнул президент, Украина в силу своего геостратегического положения стала одним из основных плацдармов мировой войны и понесла большие потери. 

День Победы 9 мая по-прежнему остается государственным праздником на Украине, но перестал быть выходным днем. Все основные мероприятия на официальном уровне перенесены на 8 мая и переименовали праздник в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», чтобы вычеркнуть упоминание о Великой Отечественной войне.

На 9 мая на Украине запланировано около 1,5 тыс. мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Так, в Киеве состоится шествие «Бессмертного полка», которое Порошенко окрестил «частью гибридной войны» России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Националисты устроили потасовку на акции «Бессмертный полк» в Киеве
Украинский телеканал пригрозили сжечь из-за концерта к 9 Мая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017