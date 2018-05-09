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Стала известна тема переговоров Путина и Меркель в Сочи

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Фото: TASS/Daniel Reinhardt
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Сотрудничество по газу России и Украины станет одной из главных тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Об этом в среду, 9 мая, заявили кабмине ФРГ.

«Центральными темами станут двухсторонние отношения, конфликт на Украине, ситуация в Сирии, а также сотрудничество в газовой сфере России и Украины», — приводит «РИА Новости» сообщение кабмина.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель 18 мая посетит Сочи с рабочим визитом, где проведет переговоры с Владимиром Путиным.

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