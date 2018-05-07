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Путин и Меркель проведут переговоры в Сочи 18 мая

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая посетит Сочи с рабочим визитом. Там она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он также напомнил, что 14 мая в Сочи состоится саммит Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а в июне ожидается проведение саммита Союзного государства, сроки которого согласовываются.

«До этого будет наш государственный визит в Китай», — цитирует Ушакова «Интерфакс».

17 апреля состоялся телефонный разговор Меркель и Путина. По словам канцлера ФРГ, они обсуждали проект «Северный поток – 2», ситуацию на Украине и сирийский конфликт. 

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