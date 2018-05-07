Путин и Меркель проведут переговоры в Сочи 18 мая
Канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая посетит Сочи с рабочим визитом. Там она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он также напомнил, что 14 мая в Сочи состоится саммит Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а в июне ожидается проведение саммита Союзного государства, сроки которого согласовываются.
«До этого будет наш государственный визит в Китай», — цитирует Ушакова «Интерфакс».
17 апреля состоялся телефонный разговор Меркель и Путина. По словам канцлера ФРГ, они обсуждали проект «Северный поток – 2», ситуацию на Украине и сирийский конфликт.