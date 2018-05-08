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Названа главная тема встречи Порошенко, Меркель и Макрона

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Главной темой встречи президента Украины Петра Порошенко с его коллегами из Германии и Франции в Ахене станет ситуация на Украине. Об этом рассказал представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма.

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«Я уверен, что больше там речь будет идти о ситуации на Украине, а вопрос — как решить главную проблему с Россией», — сказал он. 

По мнению Кучмы, весь корень решения проблемы на Юго-Востоке лежит в России. Политик уверен, что сколько бы в «нормандской четверке» ни было стран, от этого ничего не изменится, передает «РИА Новости».. 

Встреча лидеров трех стран — представителей «нормандского формата» — Франции, Украины и Германии состоится в период с 9 по 10 мая в немецком городе Ахене. Хотя Россия тоже входит в «четверку», президента Владимира Путина на эти переговоры не пригласили

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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