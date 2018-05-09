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Украина выслала двух российских корреспондентов

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Фото: РИА Новости
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Россию и Казахстан журналистов телеканала «Россия» и «Первого канала» Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной этого стала подготовка сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы.

«Видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что Соловьева была выслана в Россию, а Юрьева — в Казахстан. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.

30 августа в центре Киева неизвестные похитили корреспондента «Первого канала» Анну Курбатову. Как позднее выяснилось, за похищением стояли сотрудники СБУ, которые также сообщили о своем намерении выдворить российскую журналистку с территории страны.

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