В Петербурге скончался поэт и бард Альфред Тальковский

Заслуженный артист России, поэт и бард Альфред Тальковский ушел из жизни в возрасте 82 лет во вторник, 8 мая. О кончине артиста сообщили в пресс-службе СПб ГБУК «Петербург-Концерт», где Тальковский трудился больше 40 лет.

В организации выразили соболезнования близким поэта, передает телеканал «78», не назвав причин его смерти.

«Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство. Выступления Альфреда Михайловича всегда собирали полные залы», — говорится в сообщении «Петербург–Концерт».

Альфред Тальковский работал с такими известными артисткам, как Булат Окуджава, Эдуард Хиль, Юрий Кукин, Александр Городницкий, добавляет «Федеральное агентство новостей».

6 мая стало известно, что заслуженный деятель искусств России, режиссер и актер Юрий Томошевский скончался на 62-м году жизни.