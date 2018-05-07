Знакомый Томошевского раскрыл подробности гибели режиссера

Актер и режиссер Юрий Томошевский, который погиб в Германии 5 мая в результате несчастного случая, находился там вовсе не на гастролях, как сообщалось ранее, а с частным визитом. Об этом рассказал его знакомый, искусствовед Исаак Кушнир.

«Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать. Кремация будет в Германии», — рассказал Кушнир «Пятому каналу».

Также он добавил, что, вероятнее всего, прах режиссера привезут в Россию 16 мая.

Причина смерти пока не названа.

6 мая стало известно, что заслуженный деятель искусств России, режиссер и актер Юрий Томошевский скончался на 62-м году жизни.

«Это невосполнимая потеря для всех нас. Приносим самые искренние соболезнования семье, близким и коллегам Юрия Томошевского. Светлая память!» — говорилось в сообщении Центра Михаила Шемякина, где был поставлен спектакль погибшего режиссера.

Томошевский был одним из основателей театра «Приют комедианта» и «Романтического театра», являлся главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

В качестве актера известен по фильму «Горько!» Юрия Мамина.

С 1978 по 1993 год играл в Большом драматическом театре им. Горького (ныне БДТ им. Товстоногова).

Номинировался на премии «Люди нашего города» как «Режиссер года» (1999) и был лауреатом Царскосельской художественной премии (2001).