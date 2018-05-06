Советский артист Фуад Поладов умер от рака

Народный артист Азербайджанской ССР Фуад Поладов умер вечером 4 мая на 70-м году жизни. Он долгое время проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием, сообщает Sputnik-Азербайджан.

Сегодня его похоронили на кладбище «Гурт гапысы» в Ясамальском районе Баку. Такова была воля покойного. В церемонии прощания приняли участие деятели театра и кино, представители общественности.

Фуад Поладов родился в 1948 году. Закончил факультет актера драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств имени Алиева. Его дебют кино состоялся в 1966 году — он сыграл в шпионском триллере «Следствие продолжается».

Следом были драма «Главное интервью», музыкальный фильм «День рождения», комедия «Свекровь», военно-приключенческая фантастика «Взлетная полоса».

На счету актера десятки киноролей и образов, сыгранных им на сцене Русского драматического театре им. Самеда Вургуна, где Поладов служил с 1989 года.