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Сборная Словакии победила австрийцев в матче ЧМ-2018 по хоккею

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Сборная Австрии проиграла команде Словакии в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании со счетом 2:4.

В составе австрийской команды шайбы забросили Брайан Леблер на 1 минуте и Петер Шнайдер на 41 минуте, сообщает «Газета.ру».

У сборной Словакии отличились Марцел Гашчак на 4 минуте, Томаш Юрчо на 22 минуте, Кристиан Ярош на 29 минуте и Михал Криштоф на 59 минуте.

Команда Словакии после трех проведенных матчей занимает в группе А четвертое место. Сборная Австрии пока не выиграла ни одного матча и находится в рейтинге на седьмой строчке.

ЧМ-2018 по хоккею проходит в Копенгагене на «Роял-Арене» и в Хернинге на арене «Йюске-банк-боксен» с 4 по 20 мая. Сборная РФ одержала победы в двух матчах группы А над командами Франции и Австрии с одинаковым счетом 7:0. 

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