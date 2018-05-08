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Сборная Канады победила команду Дании в матче ЧМ-2018 по хоккею

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Lars Moeller
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Сборная Канады обыграла команду Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в датском Хернинге со счетом 7:1.

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В команде Дании единственную шайбу забросил Йеспер Йенсен на 52-й минуте. Среди игроков канадской сборной отличились Джош Бэйли (9), Аарон Экблад (12), Джордан Эберле (25), Райан О`Райли (27), Райан Ньюджент-Хопкинс (28, 47) и Тайсон Джост (59).

На данный момент в группе В Дания занимает пятое место, у команды два очка после трех матчей. Сборная Канады — на втором месте с семью очками. Лидирует американская команда, у нее восемь очков.

9 мая сборная Дании встретится с командой Финляндии. Следующий матч канадской сборной состоится 10 мая, они встретятся с норвежцами.

4 мая российские хоккеисты со счетом 7:0 разгромили команду Франции в первом матче чемпионата мира, который прошел в Копенгагене.

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