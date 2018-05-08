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Сборная США победила Германию в рамках ЧМ-2018 по хоккею

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Американские хоккеисты одержали победу над сборной Германии на чемпионате мира по хоккею в Дании со счетом 3:0.

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В матче группового этапа шайбы забросили Патрик Кейн на 31 минуте, Дерек Райн на 33 минуте и Алекс Дебринкат на 51 минуте.

Сборная Германии на чемпионате мира потерпела уже третье поражение. 9 мая она сыграет свой следующий матч с командой Южной Кореи.

Американские хоккеисты выиграли три встречи из трех. Следующая игра состоится 10 мая, сборная США встретится с командой Латвии.

7 мая сборная Канады обыграла команду Дании в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 по хоккею в датском Хернинге со счетом 7:1.

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