Ученые оценили влияние туризма на окружающую среду

Туристическая индустрия ответственна за значительный объем выбросов парниковых газов в атмосферу. К такому выводу пришли исследователи Сиднейского университета, проанализировав динамику выбросов в 189 странах.

Так, по подсчетам ученых, 8% всех парниковых газов в мире выбрасывается при активизации воздушного, водного и наземного туризма, а также предприятиями общепита, развлечений и досуга в местах, популярных среди туристов. Ранее считалось, что этот показатель варьируется от 2,5% до 3%.

Динамика выбросов от туристической деятельности положительна: с каждым годом показатель увеличивается в среднем на 3%.

Наибольшее количество вредных для окружающей среды выбросов в результате деятельности туристов зафиксировано в США, Китае и Германии. Россия входит в десятку стран, приближающих экологическую катастрофу.

Ранее сообщалось, что толпы туристов значительно повлияли на флору и фауну на Байкале. В частности, на Ольхоне исчезли два вида лишайников и перестали гнездиться орланы-белохвосты и могильники.