Рекордное количество российских туристов посетили Турцию за четыре месяца

С января по апрель текущего года на курорт Анталья в Турции прибыло на 60% больше туристов из России, чем за такой же период 2017 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров со ссылкой на управление культуры и туризма Антальи.

Если сравнивать с 2014 годом, то количество побывавших на курорте с начала 2018‐го россиян на 44% превышает аналогичный период четырехлетней давности.

Согласно статистике аэропортов Антальи и Газипаши, за первые четыре месяца 2018 года курорт принял 1,23 млн иностранных туристов.

Рост российского турпотока в Анталью называют феноменальным. В январе–апреле на курорте побывало, несмотря на низкий сезон и прохладную погоду, 302,6 тыс. россиян, что на 60,2% больше, чем год назад. Всего Анталья рассчитывает принять в этом году 5 млн россиян, сообщает телеканал «360».