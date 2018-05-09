Москва вошла в топ-30 лучших городов мира для студентов

Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов в результате поднявшегося рейтинга столичных вузов и улучшения их финансовой доступности и активности работодателей.

Среди 489 городов мира, которые были проанализированы в результате исследования, Москва заняла 28 место, поднявшись на 11 позиций по сравнению с 2017 годом, сообщает ТАСС.

В рейтинг попали еще три российских города: Томск, Санкт-Петербург и Новосибирск, которые заняли 74, 76 и 96 места соответственно, также улучшив свои прошлые показатели.

Все российские города, попавшие в мировой топ смогли улучшить перспективы будущего трудоустройства студентов, а также заняли места в топ-50 самых бюджетных для студентов городов.

Рейтинг строится на анализе шести аспектов, среди которых рейтинг местных университетов, привлекательность города, интернациональный студенческий состав, финансовая доступность, активность работодателей, а также мнение самих учащихся.

В феврале Москва оказалась в числе лидеров списка европейских городов будущего, подготовленного Foreign Direct Investment Intelligence (FDI).