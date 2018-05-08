Стала известна дата выхода третьей части фильма «Шерлок Холмс»

Выход третьей части фильма «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни – младшим в главной роли запланирован на 25 декабря 2020 года. Об этом сообщает компания Warner Brothers.

Займет ли режиссерское кресло Гай Ричи, снявший предыдущие две части, на данный момент неизвестно. Джуд Лоу, сыгравший доктора Джона Ватсона, также примет участие в проекте, пишет RT.

Один из создателей сериала «Нарко» принимает участие в написании сценария. По словам Дауни-младшего, съемки новой части затянулись из-за его напряженного графика в последнее время.

Первый фильм, посвященный приключениям прославленного сыщика, вышел на экраны в 2009 году. Общемировые сборы картины составили $524 млн.