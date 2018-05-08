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Сотрудники МЧС вышли на субботник в Пскове

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Сотрудники аварийно-спасательной службы вышли на субботник в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Во вторник, 8 мая, сотрудники аварийно-спасательной службы в свое нерабочее время провели уборку общественных территорий на улице Юбилейной. Спасатели собирали различный мусор с обочин, тротуаров и дорог, сообщает Псковская лента новостей.

По словам самих участников субботника, подобные мероприятия очень полезны для поддержания чистоты в городе. Акция проводилась в рамках Года культуры и безопасности в МЧС России.

Портал iz.ru сообщал 7 мая о том, что Псков вошел в топ-5 популярных у туристов городов в День Победы. Также в первой пятерке оказались Анапа, Феодосия, Петрозаводск, Великий Новгород.

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