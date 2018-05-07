Псков вошел в топ-5 популярных у туристов городов в День Победы

В топ-5 городов воинской славы России, популярных у туристов в День Победы, включен Псков. Рейтинг составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru, проанализировав количество броней и запросов гостиниц и апартаментов. Также в первой пятерке оказались Анапа, Феодосия, Петрозаводск, Великий Новгород.

Как уточняет Псковское агентство информации, в Пскове 9 мая туристы потратят на проживание менее 2 тыс. рублей в сутки на человека.

Что касается десятки самых популярных у путешественников городов-героев, то в нее включены Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Минск, Новороссийск, Керчь, Тула, Смоленск, Волгоград и Брест (Брестская крепость). В День Победы 9 мая там пройдут военные парады и праздничные салюты.

Торжественные стрельбы и фейерверки будут организованы в городах-героях и городах, где базируются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Они запланированы на 9 мая на 22:00 по местному времени.